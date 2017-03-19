阿諾帕瑪高球賽3輪 潘政琮並列65名

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台灣高球選手潘政琮在阿諾帕瑪邀請賽第3輪打出2鳥、2柏忌、1雙柏忌的74桿，3輪合計220桿並列65名。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金113萬4000美元（約新台幣34343萬元）的阿諾帕瑪邀請賽（Arnold Palmer Invitational），當地時間16日起在美國德州進行4回合共72洞賽事。

此賽擁有自己的參賽資格篩選機制，潘政琮靠在農保高球公開賽（Farmers Insurance Open）拿下並列第2的成績獲得參賽權。

潘政琮前兩輪分別打出75桿、71桿，兩輪合計146桿並列58名，也成功闖過晉級線。

今天潘政琮抓下2隻小鳥，卻吞下2個柏忌和1個雙柏忌，打出高於標準桿2桿的74桿，3輪合計220桿成績並列65名。

美國選手基斯納（Kevin Kisner）前兩輪分別打出70桿、67桿，今天他打出6鳥、2柏忌的68桿，霍夫曼（Charley Hoffman）前兩輪分別打出68桿、66桿，今天他打出5鳥、4柏忌的71桿，兩人同以3輪合計低標準桿11桿的205桿成績並列領先。1060319

(中央社)