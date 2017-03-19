台灣馬來貘插畫 成日本最新打卡熱點
到日本也能看見台灣意象，馬來貘插畫和台灣燈會的哈密瓜燈籠分別在東京和大阪現身，成為最近日本最熱門的打卡拍照熱點。
跟台灣插畫馬來貘一起玩東京，日本西武鐵道新宿線馬來貘台灣彩繪電車昨天正式啟動，以台灣各縣市特色作為主題，像是屏東黑鮪魚、澎湖仙人掌等，加上馬來貘逗趣的表情和動作，吸引許多日本民眾搶拍。
觀光局表示，日本西武鐵道新宿線馬來貘台灣彩繪電車將開行3年，有計畫到日本東京玩的民眾不妨碰碰運氣，捕捉馬來貘列車的身影。
不只東京西武鐵道注入台灣元素，觀光局長周永暉今天也在臉書PO出日本大阪枚方T-SITE蔦屋書店的照片，天花板上吊的是2017台灣燈會的哈密瓜燈籠，在書香中營造出奇幻的氛圍。
周永暉表示，今年日本人來台欣賞台灣燈會時，就對哈密瓜造型燈籠十分感興趣，他也特別向日方介紹台灣雲林復育哈密瓜成功的故事，經過觀光局大阪辦事處的牽線，台灣意象也能注入世界最美書店之一。1060319
(中央社)
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