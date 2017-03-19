會見提勒森 習近平：合作是中美唯一正確選擇

中國國家主席習近平19日上午在人民大會堂會見美國國務卿提勒森(左)。(取自鳳凰網)

美國務卿提勒森(圖)表示，川普總統高度重視同習主席的通話聯繫，期待著儘早舉行兩國元首會晤，並有機會對中國進行訪問。(美聯社)

中國國家主席習近平今（19）日上午在北京人民大會堂會見美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）。據人民日報報導，習近平指出，當前中美關係發展面臨重要機遇，中美兩國完全可以成為很好的合作夥伴。只要雙方堅持這個最大公約數，中美關係發展就有正確方向，合作是雙方唯一正確選擇。

習近平指出，我與川普總統藉由通話和通信保持良好溝通，希望中美關係按照我同川普總統達成的共識和精神，加強高層及各級別交往，拓展雙邊、地區、全球層面各領域合作，妥善處理和管控敏感問題，推動中美關係在新起點上健康穩定向前發展。

習近平強調，中美關係對兩國、對世界都很重要，雙方要本著對歷史、對子孫負責的精神把握好中美關係的發展方向，要加強戰略互信，增進對彼此的認知。中美共同利益遠大於分歧，合作是雙方唯一正確選擇，要從長遠和戰略角度看待中美關係，拓展合作領域，實現互利共贏。要加強地區熱點問題上的溝通和協調。要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中美關係大局穩定。要鼓勵和擴大兩國人民友好往來，不斷夯實中美關係的社會基礎。

提勒森轉達了川普對習近平的問候，表示川普總統高度重視同習主席的通話聯繫，期待著儘早舉行兩國元首會晤，並有機會對中國進行訪問。為美中關係未來50年的發展確定方向。美方願本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神發展對華關係，不斷增進美中相互瞭解，加強美中協調合作，共同應對國際社會面臨的挑戰。

習近平請提勒森轉達對川普總統的問候，並歡迎川普總統到中國訪問。

(工商)