Lamigo桃猿換新裝 球衣大改款

Lamigo桃猿新版主場球衣。（桃猿提供）

Lamigo桃猿新版主場球衣。（桃猿提供）

迎接即將帶來的新球季，Lamigo桃猿也將換新裝，球團今天（19日）發佈2017年新款主場球衣，維持白底，並以白、藍、金3色線條做搭配，另外包括隊徽以及主場視覺也都進行微調，讓球隊呈現出更成熟洗鍊的風格，改款後的主場球衣也將在4月2日的主場賽事正式亮相。

過去桃猿球衣以白色為底色，融入的黑藍紅3色線條象徵Lamigo微笑事業體中的另3個事業，「湛藍色」象徵健康無負擔的Lamigo休閒會館，洋紅色鑲邊條紋代表充滿幸福滋味的Lamigo婚宴廣場，而黑色內搭所展現的穩定感覺，就像Lamigo旅行社提供給客人值得信賴的服務品質。

該款球衣自2011年起問世，至今6個球季中累積3座總冠軍，今年功臣身退，球團重新調整球隊主視覺配色，新球衣維持白底，並以調和過經典海軍藍作為主色，搭配金線條以及客場球衣的金肩條，白、藍、金3色的搭配，象徵桃猿隊益發成熟大器，包括帽徽及主場視覺也都以此方向重新調整。

舊款球衣預計在4月1日的桃猿主場賽事進行「引退戰」，全隊最後一次穿上它出賽，而2017年新改款的主場白色球衣將在4月2日正式亮相，新版客場球衣則預計4月客場賽事時登場。

(中時電子報)