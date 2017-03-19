Lamigo桃猿換新裝 球衣大改款
迎接即將帶來的新球季，Lamigo桃猿也將換新裝，球團今天（19日）發佈2017年新款主場球衣，維持白底，並以白、藍、金3色線條做搭配，另外包括隊徽以及主場視覺也都進行微調，讓球隊呈現出更成熟洗鍊的風格，改款後的主場球衣也將在4月2日的主場賽事正式亮相。
過去桃猿球衣以白色為底色，融入的黑藍紅3色線條象徵Lamigo微笑事業體中的另3個事業，「湛藍色」象徵健康無負擔的Lamigo休閒會館，洋紅色鑲邊條紋代表充滿幸福滋味的Lamigo婚宴廣場，而黑色內搭所展現的穩定感覺，就像Lamigo旅行社提供給客人值得信賴的服務品質。
該款球衣自2011年起問世，至今6個球季中累積3座總冠軍，今年功臣身退，球團重新調整球隊主視覺配色，新球衣維持白底，並以調和過經典海軍藍作為主色，搭配金線條以及客場球衣的金肩條，白、藍、金3色的搭配，象徵桃猿隊益發成熟大器，包括帽徽及主場視覺也都以此方向重新調整。
舊款球衣預計在4月1日的桃猿主場賽事進行「引退戰」，全隊最後一次穿上它出賽，而2017年新改款的主場白色球衣將在4月2日正式亮相，新版客場球衣則預計4月客場賽事時登場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。