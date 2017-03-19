枇杷露含罌粟殼 陸男狂喝5千瓶成癮需「戒毒」

大陸一名42歲廣州籍的貨車司機黃俊，3年前因病治咳心切超劑量服用「強力枇杷露」並上癮，從那時至今狂飲5000瓶，不得不到治療中心求助。專家指這是大陸首例藥物成癮患者，而成癮的原因與藥品成分中所含罌粟殼有關。

據《南方週末》引述黃俊指，他最開始因為咳嗽而飲用，正常劑量是每日3次，每次15毫升。他治病心切，100毫升的藥水分3次就喝完，之後感覺到一種「奇怪的輕鬆」。

隨後的幾天，他一口氣飲了6支，每支分兩次就能飲完，但如果停止服用超過10小時，即會感受到煩躁不安、四肢無力和食欲不振，這使他逐漸加大了藥量，從就醫時每天3瓶，到每2小時就要飲一瓶。

由於不屬處方藥範疇，強力枇杷露可以在任何一間藥房輕易買到，價格僅10多元人民幣。他3年來已經飲了超過5000瓶。如今黃俊身體極度虛弱，每餐都吃不了幾口就想嘔吐，心跳每分鐘只有30次，遠遠低於正常人的60到100次。由於精神不振，常在駕駛時睡著，他辭去工作，賣掉貨車，自覺成為「廢人」，今年2月到治療中心求助。

中國毒理學會藥物依賴毒理專業委員會委員、成癮和心理治療中心負責人何日輝指出，大陸多款「強力枇杷露」的核心成分是罌粟殼，藥理作用和嗎啡相似，其主要作用是鎮咳、去痰，進入人體後，罌粟殼作用令大腦產生欣快感，類似於海洛英成癮。通常在強力枇杷露的「注意事項」一欄都會標明，「本品不宜長期服用」。

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(旺報)