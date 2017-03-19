薩爾瓦多國會議長訪台 將見蔡總統

我要評比

外交部表示，薩爾瓦多共和國國會議長葛耶哥斯（Guillermo Antonio Gallegos Navarrete）伉儷應我政府邀請，率團19日至23日訪台，期間將會見總統蔡英文。

外交部指出，訪團一行在台停留期間，將會見蔡總統，拜會立法院長蘇嘉全並簽署《中華民國立法院與薩爾瓦多共和國國會間為加強國會合作雙邊諮商瞭解備忘錄》，另將接受蘇院長及外交部長李大維夫婦款宴，拜會內政部警政署、經濟部中小企業處及淡江大學。

訪團亦將參訪法務部矯正署桃園少年輔育院、我國電腦資訊相關產業及基隆港等經建設施，並搭乘高鐵南下參觀日月潭國家風景區。

訪團一行共9人，團員尚包括第二副議長瓦蓋拉諾（Donato Eugenia Vaquerano Rivas）、議員李薇拉（Jaqueline Noemi Rivera Avalos）、議員瓦斯格斯（Guadalupe Antonio Vásquez Martínez）及議員特諾利歐（Mario Alberto Tenorio Guerrero）等薩國朝野國會議員，以及重要官員、幕僚。

外交部強調，葛耶哥斯歷任國會議員、副議長及議長等要職，資歷完整，在薩國政壇深具影響力，與我友好。今年1月「英捷專案」蔡總統訪問薩國期間，渠曾率國會主席團接待我團立法委員，雙方互動友好。

外交部說，我與薩爾瓦多共和國邦誼篤睦，雙邊合作關係密切。葛耶哥斯伉儷此行率團來訪，將進一步深化台薩傳統邦誼，及兩國國會間之互動與交流。

(旺報)