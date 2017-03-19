元智校友做公益 幫自閉症
元智大學18日舉行28週年校慶，校友特別舉辦大愛包小愛，揉麵做公益活動，以實際行動支持自閉症者就業機會，協助認購自閉兒基金會之愛肯饅頭。
元智大學表示，他們同時開放高中生Open House Day參觀元智教學，並結合校運會、社區藝術節、園遊會，廣邀社區民眾參與。
元智大學今年以機敏應變、開創新局為主題，希望在少子化以及高教競爭的時代，能開創新局，走出自己的一片天。
校董會董事長徐旭東則以爐邊談話期許元智，當今世界有四大趨勢─高齡化、科技化、都市化、全球化。世界變化的太快，距離已經不是問題，從一個LIVE看出去，看到世界化全球化的變動了。身處全球化時代，要明確訂定義自己Who are you today and who are you tomorrow? 更要清楚未來的定位(What is future)。
元智校友還舉辦的大愛包小愛公益活動，徐旭東以美國大學為例勉勵，他表示，這活動象徵團結，元智校友在外表現相當亮眼，雖然校齡年輕，校友數目少，但希望元智校友可以更加團結，在社會上形成更壯大的力量，台灣的GDP太低，希望共同努力，幫助政府創造更高的GDP讓社會國家更加發展。
元智大學同時安排各研發中心展示研發成果，大數據與數位匯流創新中心將展示「疲勞駕駛偵側APP」、「雲端高精度即時車況地圖產生系統」；老人福祉科技研究中心展示「失智患者之互動式復健玩具」；通訊研究中心展示「行動肢體復健系統」及綠色科技研究中心展示「燃料電池老人代步車、機車、電堆、儲氫罐」等。1060319
(中央社)
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