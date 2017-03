元智校友做公益 幫自閉症

元智大學18日舉行28週年校慶,校友特別舉辦大愛包小愛,揉麵做公益活動,以實際行動支持自閉症者就業機會,協助認購自閉兒基金會之愛肯饅頭。

元智大學表示,他們同時開放高中生Open House Day參觀元智教學,並結合校運會、社區藝術節、園遊會,廣邀社區民眾參與。

元智大學今年以機敏應變、開創新局為主題,希望在少子化以及高教競爭的時代,能開創新局,走出自己的一片天。

校董會董事長徐旭東則以爐邊談話期許元智,當今世界有四大趨勢─高齡化、科技化、都市化、全球化。世界變化的太快,距離已經不是問題,從一個LIVE看出去,看到世界化全球化的變動了。身處全球化時代,要明確訂定義自己Who are you today and who are you tomorrow? 更要清楚未來的定位(What is future)。

元智校友還舉辦的大愛包小愛公益活動,徐旭東以美國大學為例勉勵,他表示,這活動象徵團結,元智校友在外表現相當亮眼,雖然校齡年輕,校友數目少,但希望元智校友可以更加團結,在社會上形成更壯大的力量,台灣的GDP太低,希望共同努力,幫助政府創造更高的GDP讓社會國家更加發展。

元智大學同時安排各研發中心展示研發成果,大數據與數位匯流創新中心將展示「疲勞駕駛偵側APP」、「雲端高精度即時車況地圖產生系統」;老人福祉科技研究中心展示「失智患者之互動式復健玩具」;通訊研究中心展示「行動肢體復健系統」及綠色科技研究中心展示「燃料電池老人代步車、機車、電堆、儲氫罐」等。1060319

(中央社)