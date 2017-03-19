響應世界結核病日 中市府宣導定期篩檢
響應3月24日世界結核病日，台中市政府衛生局今天呼籲一般民眾，加強個人保護與定期篩檢，潛伏患者可接受預防投藥，降低日後發病風險，進一步根除結核病。
台中市衛生局還在南區崇倫公園舉辦「2017年世界結核病日」衛教宣導活動，安排雙綠色絲帶彩繪、防治宣導、免費胸部X光檢查等闖關活動，以寓教於樂方式讓民眾對結核病有更正確的認知，也將溫暖與關懷傳遞給結核病患。
衛生局長呂宗學指出，結核病是可治癒且可有效預防的疾病，近年發生率雖下降，但全市每年仍有約1100名確診病患，呼籲一般民眾加強個人保護與定期篩檢，潛伏患者可接受預防投藥，降低日後發病風險，進一步根除結核病。
衛生局指出，結核病是一種透過空氣或飛沫傳染的慢性傳染病，早期症狀不明顯，如不治療的話病情將愈發嚴峻，也會傳染給別人。一般而言，病患服藥兩週之後，就可大幅降低傳染力，呼籲養成每年定期篩檢的好習慣，早發現早治療。
另外，曾接觸病患者，若接受檢驗發現有潛伏結核感染情形，也無需驚慌，因潛伏結核感染者不但沒有傳染力，治療相對的比結核病患者簡單得多。
衛生局說，全市目前每年約有300多名接受預防投藥者，去年起更引進新處方供治療選擇，每週只要服藥1次、為期3個月，比過去服藥期長達9個月縮短許多，大幅減輕患者負擔。1060319
(中央社)
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