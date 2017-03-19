高市校園爆諾羅群聚感染 150生腹瀉

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高市衛生局今天說，開學至今接獲14件校園腹瀉群聚通報，多為國小及幼兒園，計有150名學生受感染，經調查感染病原以諾羅病毒為主，尤其近兩週校園腹瀉群聚通報更是頻傳。

衛生局指出，諾羅病毒及腸病毒傳染途徑皆為「糞口傳染」，只要少量的病毒即可引發感染症狀，歸因為學生手部衛生習慣差、接觸或食用受患者嘔吐物或排泄物污染的食物。

衛生局又說，病毒也可藏匿在患者汙染的水龍頭、教室桌椅、門把、扶手等位置，再藉由觸摸口、鼻及用餐時進入人體，學生間於課堂密集交流，一但有疫情發生，若未及時採取防疫措施，病毒會在無意間一傳十、十傳百。

衛生說，近兩週校園腹瀉群聚事件頻傳，呼籲應落實校園環境的清消工作並落實手部衛生，老師與家長請隨時注意學生健康狀況，倘若出現症狀應迅速就醫及在家休養，避免一時輕忽造成疫情擴大。

依據疾病管制署監測資料，今年3月5日至3月11日急性腹瀉急診就診率為7.17%，高於去年同期6.68%，發生地點多為國小及幼兒園。 1060319

(中央社)