少年助陣談判跑太慢遭砍死 15歲凶嫌落網

警方從鬥毆少年處查獲砍死常姓少年的西瓜刀。(許家寧攝)

感情糾紛談判，林姓少年率眾突擊陳男。(許家寧翻攝)

感情糾紛談判，林姓少年率眾突擊陳男。(許家寧翻攝)

陳男等人倉皇逃跑，遺留現場的機車遭鬥毆少年砸毀。(許家寧攝)

花蓮市15歲常姓高一男學生，昨晚幫陳姓好友「談判助陣」遭對方持刀砍傷背部身亡，警方漏夜將鬥毆少年帶回偵訊，今早將同校的林姓主嫌（15歲）依殺人罪嫌移送地檢署與少年法庭偵辦。校方也同步發出聲明，強調常姓少年本學期轉來該校，在校表現正常，對於少年無辜受害，深感遺憾。

陳姓、林姓2名高中生因為爭風吃醋，昨晚7時雙方分別邀集人馬相約在殯儀館後方談判，警方調閱監器畫面，發現陳男找來好友常男等6人帶著高爾夫球桿、球棒先到場赴約，未料林姓少年持1.5尺的西瓜刀，率領10多人騎車衝向陳男展開「突擊」，殺的眾人手足無措。

常男逃跑時背後遭林男砍了兩刀，傷口長達30公分，警方到場時少年倒臥血泊中，大量失血，送醫後仍宣告不治。警方初步了解，2名同一所高中的林姓舊生與新來的陳姓轉學生因為陳在林的女友臉書留言祝她「生日快樂」，引起林姓少年醋勁大發，雙方先在臉書互嗆，並相約至殯儀館後方談判。

據了解，砍人的林姓少年人馬，感情融洽，紀律嚴明，得知相約談判，因此一呼眾諾，林男人馬則未料對方人多勢眾，見人就打，還造成身為家中獨子的常男死亡。警方表示，砍人的林姓青少年在警訊後坦承不諱，因為一時意氣用事，釀下大禍，感到後悔莫及。

得知校內學生相殘，校方表示，受害常姓學生是本學期才轉學到本校，這個月在校表現正常，因原學校糾紛無辜受害，學校非常遺憾難過，師長也在第一時間前往安慰關懷家長，未來將持續加強學生校外安全宣導。

(中時)