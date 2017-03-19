大陸查獲毒減肥丸售遍各省

浙江台州警方經7個月調查，近日偵破利用禁藥「西布曲明」製減肥膠囊的龐大集團，拘21人，起出1.3噸原料、15000盒含有毒有害成分減肥膠囊，案值逾10億元人民幣。集團旗下黑心減肥藥，共有20個品種，在網上推廣，行銷全國，「西布曲明」可引發中風和心臟病等危險。

台州市公安局表示，去年9月該局接到網購電商提供的線索，稱台州有人在網上售賣含有毒有害成分的減肥藥。該店背後供貨點隱藏於台州市東京灣小區內，其銷售的「燃脂天天瘦」、「蘋果瘦」的減肥藥銷量極佳，但內含明令禁止的「西布曲明」等成分。據悉「西布曲明」可引發中風和心臟病等危險。

台州市公安局成立專案組調查，發現該集團極具規模，除有生產和銷售地點，集團中人利用社交軟體、淘寶網管道，進行跨省市聯絡或銷售。集團成員遍及多省市。

警方近日展開收網行動，先後在浙江台州、黑龍江哈爾濱及廣東廣州市拘21人，破獲4個生產工場及9個經營銷售黑點，繳獲製造減肥藥設備10台，起出逾20種減肥膠囊15000盒、半成品283萬8千餘粒、膠囊殼285萬粒以及原材料「西布曲明」和「西地那非」1.3噸。

(旺報)