NBA》歡迎柯神歸位 勇士痛擊公鹿3連勝

公鹿中鋒孟羅穿過麥基(左)、柯瑞兩名勇士球員的防線當中運球前進。(美聯社)

隨著柯瑞逐漸找回三分手感，勇士也慢慢變回昔日那支西區獨強隊伍！柯瑞19日在面對公鹿比賽中，全場投13中9，包含三分球投8中6，貢獻28分、4助攻與4籃板，幫助勇士最後以117比92輕鬆橫掃公鹿，摘下3連勝。

勇士順利在主場贏球後，目前戰績來到55勝14敗，由於馬刺19日以96比104敗給灰熊，勇士與西區第2的馬刺之間勝差擴大到2.5場差距，包括聯盟第1與西區第1席位，暫時無須擔心被馬刺搶走，接著就等杜蘭特歸隊了。

除了柯瑞突破先前低迷的三分球回神演出，「浪花弟」克雷湯普生也有21分進帳，伊戈達拉15分，卓雷蒙格林8分、10助攻與8籃板，公鹿則以前役引爆雙方衝突的先發控衛布羅格登18分最高。

其實勇士19日傳出天大的好消息，就是先前左膝受傷的杜蘭特，已經開始進行三分球投籃訓練，儘管還沒訂出他的復出時間表，可是看他可以隨著勇士前往雷霆客場，就代表距離他的復出時間越來越近了。

柯瑞說：「杜蘭特每天都有進步，且一直照計劃進行，我看見他在訓練館內做有氧運動，盡可能去保持比賽體型，很高興看到他的逐漸康復。」格林也說：「當杜蘭特準備好了，我們會知道的，看他越來越好轉，這樣就夠了。」

(中時電子報)