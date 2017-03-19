大聖若瑟朝聖地成立 副總統勉奉獻疼惜
天主教嘉義教區第一座、國內少見的「大聖若瑟朝聖地」，今天在雲林莿桐樹仔腳（饒平）天主堂成立，副總統陳建仁期勉學習默默奉獻精神，疼惜隔壁鄰居，社會更美好。
雲林縣莿桐鄉饒平村樹仔腳天主堂，上午舉行「大聖若瑟朝聖地」成立大典及127週年堂慶，副總統陳建仁夫婦、雲林縣長李進勇、以及教廷駐華使館、立委、雲林縣議員、莿桐鄉公所等各界與會。
「大聖若瑟朝聖地」成立大典由嘉義教區主教鍾安住主持祝福禮，在各界熱烈歡慶下揭幕；來自全台各地教友上千人參加成立大典，並參加堂慶感恩祭。
副總統期勉，學習聖若瑟默默奉獻、木匠堅毅的精神，疼惜隔壁鄰居，相信社會將愈來愈好，樹仔腳天主堂成立「大聖若瑟朝聖地」，是天主滿滿的祝福，盼各界分享喜悅。
樹仔腳（饒平）天主堂主任司鐸（俗稱本堂神父）張欽真說，2015年慶祝週年堂慶時，台北總教區榮休總主教狄剛受邀與會，看到堂區環境優美，有聖若瑟亭、十四處苦路花園等，且歷史悠久，建議申請為大聖若瑟朝聖地，獲得嘉義教區同意。
張欽真指出，樹仔腳天主堂的主保是大聖若瑟，1998年由神父侯倉龍籌劃，侯氏家族與堂區教友奉獻，建造哥德式「聖若瑟亭」，亭內「聖若瑟抱耶穌」聖像，是為了籌設朝聖地，特別從羅馬奉請來台。
張欽真表示，主保的意思是榜樣、模範、效法與學習的對象，每一名教友領洗都會選擇一名聖人當主保，每一座教堂也會以一名聖人當主保，以其為效法的榜樣，例如聖若瑟被教會封為勞工主保，以期效法典範，並祈求平安。1060319
(中央社)
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