這樣子吃 英國果醬大賽 台灣勇奪5獎
來自台灣的何家瑋憑著手工果醬在國際比賽發光發熱，於英國「世界柑橘類果醬大賽」一舉奪下工匠組5項大獎，抱走2金1銀2銅，也是台灣人首度在這項大賽中獲獎。
英國著名卡通人物「柏靈頓熊」（Paddington Bear）最愛的就是柑橘醬。「世界柑橘類果醬大賽」（The World’s Original Marmalade Awards）獎項得主18日在英國小鎮彭里斯（Penrith）揭曉，「Bonjour！Bonheur 你好，幸福手工天然果醬」的何家瑋在「工匠組」（Artisan）合計抱走5獎。
從2005年開始舉辦的「世界柑橘類果醬大賽」項目非常多，包括家庭自製、工匠組、飯店與餐廳等，評比也相當講究，除了果醬本身之外，還細分為果醬與各式料理的搭配程度。
主辦單位表示，今年報名者來自全世界超過30個國家，包括台灣、日本、澳洲、黎巴嫩、哥倫比亞、新加坡等。今年的評審陣容是歷年來最堅強的一次，獲獎實為殊榮。
何家瑋以4款果醬參賽，報名5類別，每項均不落空。其中，「百香金棗醬」獲得「與有趣食材一起製作的柑橘醬」金獎；「蘋果柑橘醬」被認為是魚料理的絕配，獲得「搭配魚料理的柑橘醬」金獎。
「金棗蘋果葡萄柚醬」抱走兩獎，包括「與有趣食材一起製作的柑橘醬」銀獎，以及「搭配肉料理的柑橘醬」銅獎。柑橘醬則在「純柑橘醬」項目抱銅。1060319
(中央社)
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