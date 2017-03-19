歐巴愛台灣 憂被仇視不想韓國再贏球

「台灣是我的初戀」，韓國人盧開朗來台14年，喜歡台灣人懂得經營人生、享受生活，但對韓國特有的「敵意」也常讓他尷尬，希望台灣和韓國有更多交流，彼此學習。

韓國大邱市觀光名譽宣傳大使盧開朗長年定居台灣，現在除了是政治大學新聞傳播學院博士生，課餘時間也當韓語老師、主持廣播節目、擔任韓星來台活動的翻譯、主持，也是綜藝節目的固定班底。

「台灣是我的初戀」，盧開朗說，「我是因為喜歡台灣而來，但在台灣生活最大的辛苦是會遇到一些對韓國有敵意的人，會直接叫我反省」。

韓流持續橫掃台灣，不管是韓劇、韓國綜藝節目、韓國流行音樂（K-POP）都有穩定支持群，不過，盧開朗說，台灣人對韓國的看法是雙面的，「有些人表面上跟我聊去韓國、愛吃泡菜，但背後卻討厭韓國」。

「每次台灣和韓國比賽棒球，對住在台灣的韓國人來說，內心希望韓國不要再贏」，盧開朗說，很多人都會說韓國人愛搞小動作，但在運動場上，各國都會有戰術運用，「卻只有韓國被放大」。

盧開朗說，尤其廣州亞運發生跆拳道女將楊淑君「黑襪」事件，更讓台灣仇韓情緒來到高點，還有政治人物公開燒韓國國旗、抵制韓貨，消費「仇韓情緒」，也把台韓關係推的更遠。

大韓民族的好勝心，盧開朗表示，韓國被其他國家「開戰1000次」，沒有一場是韓國主動挑起，「被打了1000次，脾氣不可能溫和」，韓國的學生都對國家歷史瞭若指掌，也將「不能被其他國家欺負」的心情內化，在所有運動賽事展現「強悍」作風。

盧開朗愛上台灣，始於國中時，「包青天」一劇在韓國當紅。他發現主要的演員、製作班底都來自台灣，對台灣產生高度好奇。在他有限的「中華民國想像」中，台灣土地雖然小，但談到自由、民主，台灣是華人地區中最優秀的區塊。

盧開朗上大學後，又遇上一個台灣室友，室友常跟他說兩岸關係、台灣政治情勢，「台灣的歷史複雜，就跟南韓很像」，當下決定開始學中文，也受了第一個中文老師啟發，決定直接到台灣學。

「那時候非常迫不及待，退伍後1個月就立刻出發」，盧開朗說，儘管家人、朋友沒有任何人支持，甚至都質疑他的選擇，但他來台灣發展決心很強烈，故意只訂了單程的機票，「回程的機票要自己用中文打電話到旅行社訂」，如果沒學到能用中文對話的程度，就絕不回韓。

盧開朗不僅是來台學中文，他還拿到碩士學位，正在攻讀博士。但這一路走來，有說不盡的辛苦， 中文博大精深，論文用字遣詞又有既定筆法，他常常需要上網找詞彙的代表意涵，但又可能找到中國大陸用法，每次上課分享時，老師和其他同學都聽不懂，「這時候就覺得自己還是個外人」。

台灣和韓國都曾名列亞洲4小龍，盧開朗說，韓國有些公共建設也曾來台取經，如首都首爾的公車專用道、交通號誌小綠人等，且台灣人懂得逐夢、經營生活和享受生活，比起韓國人從小追求好學歷、好工作的制式生活，還要精彩有活力。

定居台灣14年，未來還想在台灣學術圈發展，盧開朗說，很希望台灣變得更好，台韓兩國之間認識太少，「也有一些地方認識錯了」，應該有更多的交流，化解誤會和敵意。1060319

(中央社)