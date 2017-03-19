行搶還說抱歉 大馬劫匪：生活困苦求財

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馬來西亞警方雖積極維護治安，劫匪行搶仍時有所聞，大馬最近發生一起民宅搶案，歹徒行搶理由超瞎，這兩名手持尖刀的凶神惡煞對嚇破膽的屋主稱「生活辛苦，只為求財」。

大馬「中國報」報導指出，受害屋主一家人在家中看電視，禍事卻無端降臨，兩名蒙面搶匪從屋外鐵門強行攀爬入內，直接闖入客廳。

兩名搶匪身材壯碩，將亮晃晃尖刀擱在屋主脖子上，讓屋主一家人嚇的魂不附體，不料，操持中文的搶匪竟語氣溫和聲稱他們「生活辛苦，只為求財」。

兩名搶匪隨即大肆搜刮財物，洗劫一空後揚長而去。歹徒臨走前還不忘向屋主說聲「對不起」。1060319

(中央社)