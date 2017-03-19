趙麗穎轉身螞蟻腰現形 勾人「11腹肌」全都露！

趙麗穎大秀蠻腰與腹肌，展現健康美。（翻攝自《南都娛樂周刊》微博）

趙麗穎拍攝運動寫真照，大秀深藏不露好身材。（翻攝自《南都娛樂周刊》微博）

大陸女星趙麗穎憑著電視劇《花千骨》人氣翻漲，紅透半邊天，晉升為一線女演員，每回現身都充滿公主風的趙麗穎，這回可以說是大解放，以運動打扮示人，身穿短半背心、秀出火辣蠻腰，還擁結實「11腹肌」，美照驚豔網友。

趙麗穎不僅擁甜美臉蛋，深藏不露的她還擁火辣曲線，近日曝光的運動寫真照中，趙麗穎不吝嗇露出好身材，她身穿短版運動背心，露出小蠻腰，手臂不僅纖細還有肌肉線條，肚子平坦並擁性感11字腹肌，極凹馬甲線驚人，大秀零贅肉身材，趙麗穎健康美辣翻。

(中時電子報)