屏東槍殺案偵破 18歲少年遭隊友誤射身亡
真是烏龍喪命！昨天凌晨屏東河濱公園驚傳械鬥槍殺案，助陣的18歲林姓少年心臟中彈身亡，警方從同行友人口供中研判應是同派人馬誤射致命，當晚循線追查到8名涉嫌人，當中負責聚眾的邱姓男子坦承「對空鳴槍」，警方將進行彈道比對，今天訊後依槍砲及殺人罪嫌送辦。
屏東警分局表示，徐姓男子因與綽號「丁丁」男子結怨已久，昨天凌晨便請19歲邱嫌幫他找人助陣尋仇，死者就是當中1名助陣者，而兩派人馬在案發前已經在河濱公園附近飛車追逐，邱嫌以對方的白色ALTIS轎車為指標，教唆小弟注意白車，見車就砸。
不料，對方車隊早已不知逃到何處，邱嫌仍在原處找車出氣，當下不但砸錯車還開槍誤射出人命。坐在黑色轎車副駕駛座的邱嫌，在案發地見到又有1輛白車駛來，便指使開車的劉嫌攔腰衝撞白車，接著持槍朝後座射擊，子彈穿過已碎裂的窗戶直中死者心臟。
林男中槍後，才有人意識到似乎打錯人，大家在一陣慌亂中趕緊將林及受撞擊傷的4人送往醫院搶救，同時將作案用手槍丟棄在廢棄民宅，隨後鳥獸散躲避警方查緝。不過警方當晚即循線在屏東市、九如鄉等地一一將邱等8嫌逮獲。
警方指出，全案共起獲3把改造手槍、1把空氣手槍，當中邱嫌及劉嫌坦承開槍，但強調是「對空鳴槍」，目前正在進行彈道比對釐清案情，8人訊後分別依槍砲及殺人罪嫌移送法辦。
(中時)
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