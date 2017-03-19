CNN：男子開車闖白宮 哨站稱車上有炸彈

美國秘密情報局成員封鎖白宮附近的公園。(美聯社)

一名男子美國時間周六晚間開車抵達白宮前哨站，並且表示車上有炸彈。

CNN引述兩位執法單位官員的說法表示，目前尚未證實車內有炸彈，但白宮安檢已經升級，目前有一人已經被拘捕，這台車也正在被搜查中，白宮附近的街道也已經封閉。

(中時電子報)