數十名酒客互看不順眼叫囂 快打部隊鎮壓全場

桃園火車站附近一間KTV門口，今凌晨3點半傳出叫囂聲，兩派人馬加起來10餘位男女，不斷互嗆、飆粗口，髒話不絕於耳，衝突一觸即發。(蔡依珍翻攝)

武陵派出所獲報，立即啟動快打部隊，出動5輛警車、10多名員警到場，以優勢警力把雙方酒客分開。(蔡依珍翻攝)

數十名酒客互看不順眼互嗆，桃警快打部隊控制全場。(蔡依珍翻攝)

數十名酒客互看不順眼互嗆，桃警快打部隊控制全場。(蔡依珍翻攝)

因雙方沒有動手，也不打算計較，員警勸說後就請他們離開，結束一場虛驚。(蔡依珍翻攝)

桃園火車站附近一間KTV門口，今凌晨3點半傳出叫囂聲，兩派人馬加起來10餘位男女，不斷互嗆、飆粗口，髒話不絕於耳，衝突一觸即發，民眾路過見狀連忙報警。

轄區武陵派出所獲報，立即啟動快打部隊，出動5輛警車、10多名員警到場，以優勢警力把雙方酒客分開，並分頭勸說，遏止進一步衝突發生。

桃警說，兩派人馬各自從新莊和林口到桃園飲酒歡唱，幾杯黃湯下肚後都喝醉了，離場時在一樓大廳相遇，疑因互相覺得對方聊天聲音過大，互看不順眼，爆發口角衝突，因雙方沒有動手，也不打算計較，員警勸說後就請他們離開，結束一場虛驚。

(中時)