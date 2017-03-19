EXO大馬開唱 燦烈大秀彈吉他才華
南韓夯團EXO昨晚在馬來西亞吉隆坡開唱，成員燦烈大秀彈吉他才華，讓全場上萬粉絲尖叫不止。
「EXO PLANET ＃3 - The EXO'rDIUM」，是EXO去年3月後再度回歸大馬開唱。儘管天色不佳，天空還飄雨，但參與演出的EXO 8名成員相當賣力演唱，讓全場來自亞洲各地的粉絲嗨翻。
EXO一出場就表演首張EP作品「Mama」，隨後帶來新專輯歌曲「Monster」及「White Noise」等，強烈的音樂節奏帶動全場揮舞著EXO獨有的黑白螢光棒，氣氛熱絡。
EXO在演唱「Artificial Love」時，8名成員拿著拐杖跳著誘人舞蹈，也引發台下陣陣尖叫。
EXO表示，第2次到馬來西亞演出還是感到相當興奮，並不斷用馬來語向粉絲打招呼。
在清唱環節部分，燦烈拿起吉他伴奏，讓成員接力演唱「My Lady」、「Moonlight」、「Call Me Baby」等歌曲，KAI（金鐘仁）與Sehun（吳世勳）甚至一度站起來跳舞伴奏。
EXO整場演唱會表演超過20首歌，並在舞台各角落與粉絲互動。粉絲還合唱生日歌，為3月生日的Xiumin提前慶生。最終在演唱「Growl」、「Lucky One」及「Angel」安可曲後，結束這場長達3小時的演唱會。1060319
(中央社)
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