澎湖老榮民生日小確幸 慶生會幸福溫馨

獨居在馬公的老榮民徐振國，今天適逢91歲生日，退輔會澎湖榮服處特別在其家中安排一場小而美的慶生會，讓老榮民感到溫馨幸福，露出難得的笑容。

退輔會澎湖榮服處長韓忠義表示，徐振國老榮民，民國38年進入陸軍步兵學校，隨軍輾轉來到台灣，長年在澎湖服役，民國70年以士官長軍階退伍，人生最精華的一段歲月都奉獻給國家。

徐姓老榮民在台未婚，年事甚高，近年聽力及體力逐漸退化，身體狀況已不如前，但仍樂觀以對，今天適逢91歲生日，澎湖榮服處由處長韓忠義率領副處長、區輔導員、社區服務及榮欣志工等一行，專程至徐老榮民家中為其慶生，並送上生日蛋糕及壽桃，現場洋溢溫馨快樂氣氛。

韓忠義表示，隨著時光流逝，澎湖縣內年長單身、獨居榮民，已逐漸凋零，為數不多，澎湖榮服處定期關懷訪視、陪伴就醫及協助環境整理，並協助申請居家照護，讓獨居老榮民可以安心生活。1060319

(中央社)