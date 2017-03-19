提勒森會習近平 冀增進美中相互了解

我要評比

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天告訴中國大陸國家主席習近平，美國總統川普很期待增進相互了解，也期盼未來能造訪中國大陸。

路透社報導，習近平表示，他很高興從提勒森至今在中國大陸各項會議中看見良好進展。他並表示，他與川普期望中美雙邊關係的建設性發展能進入全新階段。

提勒森今天在北京人民大會堂會晤習近平，為他2月上任後首次出訪中國大陸的行程劃下句點。

法新社報導，習近平強調，他和川普上個月在電話中決定，「我們必須聯手努力促進中美合作，我們相信，我們將確定兩國關係將以建設性方式進入新紀元。」

他補充說：「我有信心，只要我們這麼做，中美關係一定可以朝正確方向邁進。」（譯者：中央社周莉芳）1060319

(中央社)