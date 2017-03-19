鳳山下水道工程氣爆 水利局疑管線圖有誤

高雄市鳳山污水下水道工程日前氣爆火警造成工人1死3傷，高雄市水利局今天懷疑中油提供的圖資有誤才會挖破中油天然管線，希望檢方查明真相，釐清責任。

檢方上午指揮中油等管線單位到場開挖，釐清管線所屬單位與發生破損原因；水利局配合檢方開挖調查，昨天漏夜抽乾工作井內積水。

位於高市區澄清路、覺民路口的鳳山污水下水道工程，17日下午疑因進行探管作業挖破1條中油天然氣管線，造成氣爆炸並引發火警。警消獲報火速趕往搶救，救出3名受傷的工人，迄今仍住院中，另1名受困潘姓工人經救出時已無氣息，送醫仍不治。1060319

(中央社)