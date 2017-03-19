守護水資源 環團訴求確保鯉魚潭水質
響應聯合國訂定的世界水資源日，多個環保團體今天到台中市政府陳情要求確保鯉魚潭水庫水質，並將士林壩上游劃設為保護區。對此，台中市水利局說，將轉達中央評估檢討。
3月22日是世界水資源日，台灣水資源保育聯盟與數十個環保團體今天在北、中、南等地同步舉行守護水資源行動，包括台灣生態學會、台灣護樹協會、中科污染搜查線、彰化縣醫療界聯盟等團體在台中市政府前廣場拉起白布條陳情，並遞交陳情書給台中市水利局與水利署中區水資源局。
陳情代表指出，鯉魚潭水庫每天供應大台中60噸用水量，為確保鯉魚潭水質，建議將苗栗縣士林堰上游劃設為水質水量保護區，做好水土保持及拆除士林堰，改以低矮斜堰從上游灘地取水。
台中市水利局指出，台中地區用水主要由大安溪及大甲溪流域水資源供應，部分區域則由區域性地方水源供應。士林堰上游屬大安溪集水區，位於苗栗縣轄內，主要是為了引用大安溪溪水送往鯉魚潭水庫調蓄利用。
台中市水利局表示，劃設水質水量保護區及拆除事宜屬中央機關主管，市府基於中台灣區域治理，將轉達中央檢討評估，共同為飲用水安全努力。
水利署中區水資源局長陳弘?指出，水利署很重視水質，準備將原來的水質監測系統擴及到上游，以便即時了解水質狀況，而士林壩9成以上是一級環境敏感區，只要發現水質有變化，就不會取水，行政部門會跟環保團體一起努力保護好水質，一旦發現有污染水質之虞的違規行為，也會向地方政府等權責單位舉發。1060319
(中央社)
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