永和街頭傳槍響打凹賓士車 疑債務糾紛

新北市永和區秀朗路街頭今天（19日）凌晨3時許驚傳槍響，1輛黑色賓士被人開了1槍，打凹行李箱蓋鈑金，警方初步調查，金姓車主35歲胞弟疑因與人有債務糾紛，正調閱沿路監視器追查槍手行蹤，另將傳喚金男到案釐清案情。

據了解，遭槍擊的賓士車停放在某刺青店門口，店門也在凌晨1時許遭人潑漆，不過警方初步調查後，證實潑漆是店主好友惡作劇，且雙方已和解，與槍擊案無關。

(中時)