太陽花三周年　黃智賢：還有臉好說嘴嗎？

我要評比

政治評論家黃智賢在今天(18日)對太陽花學運的影響發表高見。(圖/黃智賢臉書)

今天是318太陽花學運三周年，事過境遷，現在已變成民進黨執政。政治評論家黃智賢也在臉書對此歷史事件發表評論，指該事件是「太陽花之亂」，而且已經證實，當年主事者對當局的指控無一為真，他們只是創造了另一批新貴，並且把台灣推向邊陲之邊陲！

黃智賢談太陽花學運，又再度發重炮抨擊。她說，回顧這場關於《服貿協議》的爭議，可說根本沒有正當性。因為馬英九獨裁，所以要代人民行使抵抗權？馬或許跟懦弱、無能、笨比較扯得邊吧，太陽花的主事者就是吃定了馬英九的懦弱無能。

黃智賢表示，太陽花也不是全無功勞，他們捧紅了黃國昌和時代力量，也成功讓民進黨上台，讓民進黨在中央、地方、行政、立法、司法各領域一黨獨大。其不僅催化了新一代台獨，也讓台灣坐穩了美、日看門狗的寶座，未來台灣就是邊陲之邊陲，自己關起門獨裁。

黃智賢臉書全文如下：

要不要臉? 太陽花 ?

坦白講，太陽花到今天，有什麼臉面好說嘴的 ?

2014年太陽花之亂時，我就定調這是一場奪權政變。

事實證明，這就是一場低級卻有效的奪權垃圾劇。

2014年當時主事者的指控，有哪個是真的 ?

沒有一樣是真的。

當然是欲加之罪，何患無辭。

但事實如何，重要嗎 ?

誰跟你講事實 ?

1

說服貿協議是黑箱 ? 證實完全沒有黑箱。

公聽會，說明會，條文俱在，在立法院延宕了快一年。

黑箱在哪裡?

比起來，民進黨的年金改革、日本核食、一例一休、台日關係、保防法、兩岸關係......每一樣都是黑箱到了頭。

但民進黨黑箱到成為巨大黑洞，有關係嗎 ? 哪有關係 ?是台獨自己人嘛。

太陽花成員自稱大腸花，有人叫他喇叭花，都還太抬舉了。

2

說要逐條審查服貿協議。

但服貿協議本來就是擺在立法院裡審查的。

是民進黨怎樣都不敢審，不願意審。

每次一要審 就癱瘓議事，既受不審。

但要奪權，話可就要反著說。

自己不敢審， 卻說人家不給你審。

3

說服貿協議會滅台。

但你比較服貿協議跟舉世任何FTA，你都發現是台灣佔了便宜。台灣跟任何人簽FTA， 都拿不到比服貿好的條件。

韓國太感謝太陽花。沒有太陽花，韓國不會有機會搶先跟大陸簽FTA。

4

太陽花黑手們，立場一變再變。

從要逐條審，天天加碼，最後變成要訂兩岸監督條例。

條文內容變成兩岸不能簽任何條例。

到現在，服貿貨貿ECFA，全部打進冷宮。

台灣人失去大陸崛起的機會。

太陽花對韓國和美日的利益，居功厥偉。

5

太陽花不是說因為馬英九獨裁，所以革命有正當性 ?

所以人民要行使抵抗權 ?

馬英九獨裁 ?

是在演爆笑劇嗎 ?

現在如果要評價馬英九的功過是非，沒有一個正常人類會把獨裁放在馬英九頭上。

無能懦弱笨這些字眼，還比較容易有共識。

6

太陽花黑手們的行動，有哪一個是有正當性的 ?

自己是爽到了頂。

哪個事不是吃定了馬英九的懦弱無能 ?

全世界民主國家，那個可以讓自己的國會被佔領 ?

哪個國可以讓暴徒予取予求 ?

從暴力攻進國會佔領23天，暴力攻佔行政院，暴力佔領忠孝東路。

要求被佔領者提供水電冷氣網路。

組織民兵控制附近區域，臨檢附近居民。

文革紅衛兵、納粹黑衫軍，不過如此。

警察保護太陽花暴民，太陽花男要角們，溜出立法院喝咖啡與妹約會，帶妹進立法院耍威風，則是同場加映的荒謬劇。

7

當時奮勇阻擋暴民的警察，流血的流血，判刑的判刑。

暴民吃香的、喝辣的、當官的、榮華富貴的。

現在蔡英文的立法院和行政院，怎麼不去佔領看看 ?

當然不會。

但太陽花之美妙，就在以反獨裁之名，奪權來加碼專制獨裁。

保防法更是好棒棒，由太陽花來「保防」所有異議人士、全國人民。

8

然而，太陽花確實功勞太大。

不但要角比如黃國昌和時代力量，享受榮華富貴。

最重要的是，成功阻擋了台灣的生機命脈，阻擋兩岸關係。

成功讓民進黨在九合一選舉大勝，讓蔡英文上台，讓民進黨中央地方，行政立法司法，一黨獨大。

太陽花催化成功新一代台獨，讓台灣為美國日本的利益當看門狗。

9

台大社科院，中研院，許多台獨名流，幫忙吆喝的，讚聲的，得意洋洋的，如今嘴臉可堪聞問?

涉貪的中研院院長翁啟惠，當時還讓黃國昌坐領乾薪不必上班。

還珍藏把太陽花的垃圾，當作台灣史珍寶典藏呢。

10

台灣已經回不去了。

歷史翻過了台灣這一頁。

台灣自願放棄成其大的一切機會，以後就是邊陲之邊陲。

自己關起門來，獨裁戒嚴，一樣樣來。

別急，才開始。

(中時電子報)