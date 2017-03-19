酷似爆裂物警查扣毒品壓模器 虛驚一場

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嘉義縣羅姓男子、陳姓女子涉嫌販毒牟利，並隨身帶槍械防黑吃黑，昨天遭警查獲，警除起出槍、毒外，還查扣外型酷似土造爆裂物物品，結果僅是毒品壓模器，虛驚一場。

嘉義縣警察局刑警大隊今天表示，今年2月間據報，羅姓、陳姓2名毒鴛鴦涉嫌在嘉義縣朴子市、東石鄉隨身攜帶槍械販售海洛因、安非他命等毒品，經埋伏、跟監，鎖定這2名毒販藏匿於嘉義縣縣府特區出租套房。

警方昨天趁羅姓、陳姓嫌犯出門販毒返回後，立即執行搜索，當場查獲1把改造手槍、子彈13顆，槍管1支，以及海洛因、安非他命、大麻等毒品、電子磅秤、吸食工具等。

警方指出，這對毒鴛鴦為逃避警方查緝，在出租套房內外裝設監視器過濾出入人車。搜索時，羅嫌大聲喊冤，經員警在廁所垃圾桶內查扣到槍械、毒品時，才改口認罪。

搜索過程，警在屋內發現1顆外型酷似土造爆裂物物品，因羅嫌具有改造槍枝、子彈能力，在場員警不敢大意，經員警在安全處所拆解後，才發現是羅嫌自製的毒品壓模器。

羅嫌供稱，毒品壓模器可將海洛因以葡萄糖攪拌稀釋後，再把它壓制成小塊的海洛因毒品，以便販售牟取更高利潤。

警訊後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例案移送法辦。1060319

(中央社)