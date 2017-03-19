台南兩舞廳被砸 警連夜逮1嫌

台南市兩家舞廳昨天晚間接連被3名男子鬧事、砸店，警方獲報後追查發現疑似是同一批人所為，不久後逮捕28歲的林姓男子。林男表示是消費糾紛，但店家都否認林男指控。

警方初步調查發現，林男等3人昨晚先到安平區一家舞廳，在店內與店員短暫交談後，就動手把桌子掀翻，還把杯子、冰桶等物品往舞池中丟。3人鬧事後又轉往同樣位於安平區的另一家舞廳，同樣也是進門不久後就掀桌鬧事。

林男等人在舞廳中鬧事的畫面，被網友拍下上傳到臉書社群，警方隨後也獲報到場調查。

警方調查後鎖定鬧事者身分，在昨天深夜將林男帶回偵辦。林男向警方表示，因到店內消費後，覺得店家隨意在帳單灌水，不滿覺得被坑，才會找友人前往理論。

警方對林男說法存疑，店家也都否認有帳單灌水情事。警方調查後發現，可能是一名舞廳股東的兒子與人有土地買賣糾紛所致，將深入追查，並持續追緝另外2名嫌疑人到案，全案朝刑法毀損罪及社會秩序維護法等罪嫌偵辦。1060319

(中央社)