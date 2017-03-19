兼顧課業學習與照顧家庭　52名學生獲靈鷲山普仁獎全國獎

新北市長朱立倫（左）今天上午出席靈鷲山普仁獎頒獎典禮，表揚得獎學生。（孟祥傑攝）

新北市泰山國小學生謝豐安（左）不但在校成績優秀，每天也主動幫忙幾近全盲的母親孫秀琴（右）做家事，榮獲今年靈鷲山普仁獎全國獎。（孟祥傑攝）

「我覺得媽媽很辛苦，想幫她分擔家務，盡一個孩子的責任！」新北市泰山國小學生謝豐安因母親孫秀琴罹患罕見的色素性視網膜病變，幾近全盲且生活不便，除了用功讀書外，每天主動洗碗、倒垃圾，還會幫母親買菜、指導妹妹課業，榮獲今年靈鷲山普仁獎「正面獎」，他謙稱只是做自己該做事，孫秀琴說：「很驕傲能有這麼棒的孩子！」

靈鷲山普仁獎今天（19日）在貢寮福容大飯店舉行頒獎典禮，共52名高中及國中小學生獲全國獎，累計14年來全國獎及分區獎已有4862名學生獲獎，普仁獎創辦人釋心道法師說，這些孩子的真、善、美，是生命教育與道德教育的最佳模範，也是人間的小太陽，期盼他們在未來人生道路上，能夠秉持良好的德行繼續照亮人心，讓社會更祥和、世界更和平。

新北市長朱立倫今天也出席頒獎典禮，感謝靈鷲山佛教團舉辦普仁獎的用心，希望藉由普仁獎淨化人心，讓國家和社會多一些正面光明的力量。

(中時)