319槍擊案 詹啟賢：扁到院時就有傷口
三一九槍擊案今天屆滿13年，國民黨前副主席、前奇美醫院詹啟賢上午南下高雄參加座談受訪重申，前總統陳水扁當天到院時就有傷口，阿扁當天到院時的傷口是確存在的。
詹啟賢出席市議員陳美雅舉辦的「不同世代的教養經驗分享」座談會受訪說，他以前報告過很多次了，公平客觀的人，心裡應該很清楚，對有特定立場的人，他也會儘量說明。
詹啟賢表示，2004年3月19日下午的記者會中，他就講過阿扁總統身上有傷口，但不嚴重，出血量並不多，詹啟賢並拿出2008年319真相調查特別委員會出版的「319槍擊事件總結報告」佐證他的說法。
他又說，他日前赴中常會報告就是拿出真調會這本報告為自己的說法背書，真調會是國民黨在立法院擁有絕對多數席次成立的，且是他們主導的，這份報告應足以佐證他的說法。
針對部分國民黨人士質疑詹啟賢在三一九槍擊事件中的角色？詹啟賢說，「不要捲在政治的對立激情中，而不看事實陳述」，國民黨應理性客觀地往前看，選出最適當的黨主席，不要針對個人汙衊。
詹啟賢一早也在「能革者詹啟賢」的臉書粉絲專頁上貼文「319槍擊案說分明之奇美醫院懶人包」以圖說解釋他當天處理流程。他並透過臉書說，「319槍擊案至今已13年，本案究竟是真是假、是否槍傷、是否買兇後滅口，至今仍沒有答案。但奇美醫院和詹啟賢本人在此過程絕無角色！除了醫療專業外，絕無他想！」。
另外，詹啟賢也在座談會中分享他40歲時在美國當外科醫師收入很高，但心靈卻很空虛，於是決定返台為國家做點事，他一直很關心學用合一的問題，當前台灣教育就是學用落差太大，造成企業找不到人，畢業生找不到工作，台灣人才濟濟卻無法充分發揮，造成競爭力一再衰退，還有觀光業、服務業的升級轉型，這些都需要改變，這也是他這次參選的原因。 1060319
(中央社)
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