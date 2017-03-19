俄併3年 克里米亞總理籲蒲亭當終身總統
俄羅斯扶持的克里米亞總理阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）應終生擔任總統。
他並且說，如果當年是蒲亭當總統，蘇維埃聯邦就不會崩解。
路透社報導，阿克瑟諾夫在慶祝克里米亞與俄羅斯合併3週年時說，俄羅斯需要永續的強力領導，才能因應多重外部威脅。
阿克瑟諾夫說：「如果蘇維埃聯邦存在時，我們的總統蒲亭掌權，則蘇維埃聯邦就不會分崩離析。」數天前他才剛說過俄羅斯需要君主式的政府。
他告訴俄羅斯國家電視台24號頻道（Rossiya 24）：「蒲亭一定得當終身總統。」
64歲的蒲亭已經掌控俄羅斯長達17年，他尚未表示是否會參與明年將舉行的大選，競逐第4任任期，但一般預料他會這樣做。
阿克瑟諾夫這番話，剛好呼應俄羅斯正在舉行的其所謂合法合併克里米亞慶祝活動，這項備受歐美譴責的行徑，引發歐美對俄採取多項目前都還在實施中的懲罰性制裁。（譯者：中央社許湘欣）1060319
(中央社)
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