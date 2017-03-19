M&M巧克力是什麼顏色 數學課告訴你

你知道M&M巧克力是什麼顏色嗎？數感實驗室找來90個小學生，一顆一顆計算M&M巧克力顏色算出比例，雖然上課都超級投入，不過最喜歡問的問題還是「數完可不可以吃」。

很多人可能M&M巧克力不離手，不過你數得出來M&M巧克力一包有哪些顏色嗎？一般而言，牛奶巧克力總共有6個顏色，分別是藍色、橘色、 綠色、黃色、棕色、紅色。

大家可能會以為每種顏色比例都一樣，但根據數感實驗室研究團隊發現，比例不但不一樣，還可能隨著時期改變。在1990年代，打開M&M最多的顏色是棕色，平均占一整包的30%；紅與黃這組「麥當勞配色」各有20%；剩下的30%再讓綠、藍、橘三色平分。

不過，到了2008年，藍色大翻身成了最重要的顏色，比例衝上24%，棕色反而下降到13%。外界並不知道，為何調整顏色，數感實驗室研究團隊說，有一種說法是「經過顧客回饋與統計後所決定」。

SAS的特聘研究員R. Wicklin博士，上個月寫信給M&M，M&M回應「現在有兩間工廠，在Cleveland（CLV）與Hackettstown（HKP），分別採用不同的顏色比例。」而HKP的藍色與橘色各占25%，其他四色則分別是12.5%。

數感實驗室逛了幾間便利商店和超市，發現在台灣的M&M大多是HKP工廠生產，拿出25包M&M巧克力，找來將近90個三到六年級小學生，計算1367顆巧克力，發現藍色跟橘色的確最多，不過只有20%跟21%。

綠色、黃色及棕色各占15%，紅色最少，僅占11%，跟M&M的回覆明顯不同。為此數感實驗室研究團則再發起活動，希望收集到更多愛好者回覆自己的M&M是什麼顏色。

數感實驗室提到，之所以會想要做這個實驗，是希望讓數學這件事變得更有趣。可以從生活中發現，其實數學有很多有趣的地方。一般教統計可能只是講身高、體重，但是數M&M巧克力，卻可以讓小朋友非常投入。

不過研究團隊說，雖然可以讓小朋友很投入，發現自己的M&M巧克力，可能哪個顏色最多、哪個顏色最少，但最多小朋友關心的還是「數完可不可以吃」。

過程中，可以讓小朋友很有興趣討論，為了說服同學接受自己的論點，可能就會開始搬出理論。他們覺得這些互動過程，對小朋友的學習都非常有幫助。

至於如何從生活中發現數學的小小樂趣，研究團隊說，甚至圓的、尖的湯匙功能不一樣，都會跟數學有關。雖然可能從以前的教育思維長大的孩子，要一下子就有好奇心很困難，但是就從看書跟思考開始，數學也可以變得很有趣。1060319

(中央社)