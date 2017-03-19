加州性教育好開放 連這個都教

加州推出全新性教育課程，其中7年級生的性教育課程引發爭議。不少家長認為教導「口交」、「肛交」以及操作戴保險套等內容太早也太超過，甚至有家長決定讓孩子跳過不上。

加州去年1月通過「健康青年法案」 （The California Healthy Youth Act），要求加州所有的公立學校都要提供「公正不偏」的性教育，要尊重每個人的性傾向，同時也介紹愛滋病毒，正確避孕觀念及霸凌等主題。

有家長認為，7年級的孩子才12、13歲，介紹人體、避孕方式或者性疾病都可以接受。但這麼早就教授3種不同的性交方式，怕誤導孩子以為透過非傳統性行為（口交和肛交）可以避免懷孕。

另外，學校雖然提供學生「跳過不上」到圖書館自習的選項，但開課前負責性教育課程公司以保障「版權」為由，沒提供詳細的課程內容，家長無法判斷是否合適，等到學生上課後才發現內容太前衛，卻為時已晚。

有學生表示，大部分的課程內容很實用，但有些主題會讓他們嚇一跳，例如讓男女同學一起討論3種不同的性行為方式。

另外，為了學習正確使用保險套，學生們各自動手把保險套放在狀似男性器官的保麗龍上，讓他們覺得好笑又尷尬，一名7年級女生說：「我得洗3次才能把手上的油洗乾淨。」

策畫性教育課程的Health－Connected公司執行主任卡爾林（Abi Karlin）接受中央社訪問時表示，他們已有22年的性教學經驗，新課程內容符合「加州健康青年法案」的要求。在舊金山地區約有100所公立學校使用這套教材。

卡爾林說，7年級學生正在發育，在課程中學習到正確的性知識，可以幫助學生保護自己而不被傳統或錯誤的觀念誤導。

名列全美第一公立中學的巴羅艾托市（Palo Alto）學術主任歐費克（Sharon Ofek）表示，她了解加州是多元文化大熔爐，不同族裔對於性觀念大不相同。因為今年是第一年實施全新的性教育課程，所以引起熱烈討論。目前反對與支持的聲音都有，之後會收集大家的意見並積極與家長溝通，希望能建立健康的性教育環境。1060319

(中央社)