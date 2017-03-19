經典賽旅美投手徵召不順 主因在無法配合中華隊集訓？
第4屆世界棒球經典賽即將進入4強準決賽與決賽高潮，在賽事還未落幕之際，國內已針對中華隊預賽3連敗遭淘汰，進行政策改革與檢討，但有一點日後一定會去探討，本屆旅美投手會徵召不順的問題究竟出在哪裡？是真的這些球員有傷顧慮、拚升級，還是另有原因？
養傷、拚升級、是本屆旅美投手婉拒接受中華徵召的「對外」理由，但經追查，其實不少人都有意願打，只是，他們希望接近比賽時再向中華隊報到，期間能自主或參加美職母隊的春訓，後因中華隊主張他們去年12月就要向中華隊報到參加集訓，迫使這些旅外打退堂鼓，進而讓中華隊出現投手戰力薄弱困境。這才是旅美投手徵召不順的主因。
經典賽預賽16隊伍，每隊幾乎有來自美職球員，但嚴格來說，美職各球團對經典賽不是很配合，不可能毫無顧慮讓旗下球員接受參賽隊伍徵召，即使要放人，也可能比賽到時才向國家隊報到。
日本隊旅美野手青木宣親，在美國打了幾場熱身賽後，經典賽登場前幾天才返日，荷蘭隊多位陣中大聯盟球員，也是賽前才向球隊報到，沒有參加球隊集訓，。
經典賽各國總教練都背負沈重壓力，為了解每位球員近況、利於比賽調兵遣將，都希望心目中最理想的28人名單球員，能隨著安排課表參加集訓、移地訓練與熱身賽，中華隊長年來亦是如此。
只是，旅外球員還是要以母隊與自己未來的棒球生涯為重，若要他們在所屬球隊與國家隊 作選擇，相信這些球員寧可婉拒接受徵召。
如果中華隊本屆經典賽旅美投手徵召不順的原因果真在此，未來在徵召旅外球員的思維與觀念就有必要作調整，若他們跟著母隊訓練與在國家隊的效果一樣，難道非得一定要隨國家隊集訓？這是中職未來主導1級國際賽後，必須深入探討的問題，免得因此無法組成最強國家隊。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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