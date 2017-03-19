又見獨攀大山！台中女子求救直升機吊掛下山
台中市張姓女子獨自攀登中央山脈南3段，18日抵達信義鄉，因為夜間下雨在帳篷起火保暖，卻燒毁帳篷卻有失溫現象！空勤總隊直升機19日下午12時20分成功吊掛，送到台中機場。
張姓女子向消防局報案，稱獨自於3月13日，從花蓮瑞穗入山獨攀南三段，行經南投縣信義鄉本鄉山三角點處，因昨夜下雨，在帳篷內起火保暖時，帳蓬不慎燒毀，且衣服亦遭淋濕，有失溫情形，唯恐生命有危險，亟需救援！
南投縣消防局受理案件後，立即向消防署申請直升機救援，並請信義消防分隊組搜救隊入山救援。
今天上午11時55分，空勤AN701執行搜救任務，並於下午12時20分以直升機吊掛成功，送往台中機場，並將張姓女子送醫治療。
南投縣消防局表示，張姓登山客獨攀南3段案，未依規定申請入山(園)部份，依國家公園法、人民入出臺灣地區山地管制區作業規定等相關法令由業管警察、國家公園機關裁處。
南投縣因尚未公告管制山域，及登山綜合保險最低保險金額，經評估尚無法裁處，或以書面命其負擔搜救所需費用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。