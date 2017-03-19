又見獨攀大山！台中女子求救直升機吊掛下山

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台中市張姓女子獨自攀登中央山脈南3段，18日抵達信義鄉，因為夜間下雨在帳篷起火保暖，卻燒毁帳篷卻有失溫現象！空勤總隊直升機19日下午12時20分成功吊掛，送到台中機場。

張姓女子向消防局報案，稱獨自於3月13日，從花蓮瑞穗入山獨攀南三段，行經南投縣信義鄉本鄉山三角點處，因昨夜下雨，在帳篷內起火保暖時，帳蓬不慎燒毀，且衣服亦遭淋濕，有失溫情形，唯恐生命有危險，亟需救援！

南投縣消防局受理案件後，立即向消防署申請直升機救援，並請信義消防分隊組搜救隊入山救援。

今天上午11時55分，空勤AN701執行搜救任務，並於下午12時20分以直升機吊掛成功，送往台中機場，並將張姓女子送醫治療。

南投縣消防局表示，張姓登山客獨攀南3段案，未依規定申請入山(園)部份，依國家公園法、人民入出臺灣地區山地管制區作業規定等相關法令由業管警察、國家公園機關裁處。

南投縣因尚未公告管制山域，及登山綜合保險最低保險金額，經評估尚無法裁處，或以書面命其負擔搜救所需費用。

(中時)