319槍擊案 呂秀蓮等人籲促轉會調查

2004年3月19日台南槍擊案，總統陳水扁與副總統呂秀蓮雙雙中彈，藍營質疑陳水扁為勝選連任而自導自演，至今未知真相，前副總統呂秀蓮今天邀名嘴胡忠信等人對談，呼籲即將成立的轉型正義促進委員會能將319案列入。

身為319槍擊案受害者的呂秀蓮認為，不能因為受害者傷而未亡，就不需要真相，不能因為政黨再輪替，就不需要正義。

因此今（19）天上午在台北市議會1樓會議室，舉辦「台灣夢講堂」第一場，邀請政論名家胡忠信、楊實秋與她一同對談319槍擊案犯案動機、2顆子彈何以撕裂台灣、誰在消費319、流產的柔性政變，以及如何弭平社會裂痕，化解藍綠對立。

呂秀蓮表示，馬總統8年任內為何不提319？她認為許多政治刑事案件其實早已有結果，但因太過政治敏感，所以政府遲遲不公布。對於319事件背後可能的藍、綠、黑、紅動機，呂秀蓮也一一分析，尤其中國流亡作家袁紅冰所提出，整起事件是由北京所主導，在最近北韓金正恩派人暗殺金正男事件後，或許不無可能。

胡忠信表示，有真相才有公義，也才會有和解、和平。他對於袁紅冰的說法存疑，但也認為紅、黑的動機有必要繼續追查下去。他也指出，包括228事件、林宅血案、319等案，過去幾十年來多少冤錯假案都沒解決，也就沒有公義與和解，他呼籲即將成立的轉型正義促進委員會能將319案列入促進轉型正義的一環，繼續調查。

楊實秋也認為，如果319真是綠營自導自演，馬總統大可藉此控制綠營，作為護身符，但他沒有，可見319絕非綠營自導自演。不過他也提醒，如果319涉及到外國勢力，或是龐大利益，案子就很難破了，就如美國的甘迺迪總統暗殺案。他希望呂秀蓮能夠堅持下去，找出真相。

(工商)