張智成停3年找自己 不再唱也沒後悔

出道18年的歌手張智成,曾因成名快速不適應,一度陷低潮,停了3年好好生活,找回單純愛音樂的張智成。坦言不知還會不會出專輯,但就算不再以專業歌手身分唱歌,他也沒後悔。

29歲那年,張智成以迷人的R&B唱腔及轉音技巧,唱著「Love you, Love you, May I love you? Tell me what to do,我可以繼續付出,付出就夠我滿足...」這位來自馬來西亞的新人驚豔歌壇,以成名曲「May I Love You?」在台灣迅速竄紅。

陸續推出「凌晨三點鐘」、「末日之戀」等歌,被封為「R&B情歌小王子」。出道18年、43歲的張智成,睽違3年多發行新專輯「18」。接受中央通訊社專訪時說,這是他的第9張專輯,「我不是一個非常逆來順受或者是隨波逐流的人」,他常會挑戰自我。

電子音樂風潮席捲樂壇,張智成問自己「你能做嗎?唱這個東西有加分嗎?」覺得舞台表演會有點困難,沒必要去做,就會退一步找其他更合適的,做音樂過程就是不斷拉扯、拿捏。

「18」這張實體專輯設計簡潔,就是歌詞本及張智成照片,他以「完全乾淨」來形容新專輯,想標榜的是音樂作品,坦言現在做專輯的人不多了,不想太迎合數位感,希望還是很完整的作品。

張智成說,「畢竟我已經算是中生代了,還是想做些有感覺的東西,讓後面做音樂的人感覺到我們前面的人還是很注重作品。」不禁感嘆現在做音樂的人沒持續加值音樂,反倒一身銅臭味,用賺錢衡量一切,這種態度讓他有點沮喪。

來台發行一張唱片就快速成名,讓張智成超困擾,「我不是天生的明星」,很不適應被認出來、要簽名,不覺得自己可成為別人偶像,當時心態有點矛盾,但悶著不說,旁人大多會覺得「你紅了,怎麼可能不喜歡」,他不是完全不喜歡,只是喜歡得比較慢。

長期合作夥伴、音樂人彭學斌曾說,「智成,為什麼你不能享受一下當藝人的身分?」張智成坦言別人可能認為紅了會很開心,但他反倒躲在家不敢出去,就怕自己穿得不夠好。

情緒持續累積,張智成2006年陷入低潮,超不喜歡在這環境的自己,很多事都很負面,找不到正能量,他說,「覺得再這樣下去,我應該會很討厭音樂,那一刻我無法接受張智成不喜歡唱歌,對音樂沒有感覺,我覺得有事,所以我停了3年。」

當時已來台定居4年,張智成驚覺根本不認識台灣,沒台灣朋友,沒去過夜市、夜店,也不曾坐在咖啡館好好喝杯咖啡。他想變得快樂,就決定去做這些事,開始交朋友、逛街、融入台北生活,慢慢找回喜歡過生活的自己。

2007年回馬來西亞住7個月,張智成背著電腦包,素顏、戴眼鏡、帽子及穿短褲,坐在咖啡館上網,很多人都跑來合照、聊天,他就是要學習適應,不再抗拒,才發現原來大家不太介意藝人素顏模樣,就算頭髮亂翹,還是會被稱讚很帥,用3年才慢慢接受,直呼「很長耶,可是我覺得值得。」

張智成坦言不知道還會不會有第10張專輯,「我不是裝可憐」,現在做專輯愈來愈難,就連唱片公司、音樂人好像都不覺得專輯是握在手中很厲害的東西,但他不會害怕未來。

曾掏錢做過兩張專輯,張智成說,「我是個作品類的歌手,如果我沒辦法拿出新的作品來,我不會唱歌」,可能就是在餐廳駐唱。曾在睡前自問如果明天醒不過來,有沒有後悔的事?他自認沒有,就像這9張專輯,已很負責,以後不再當專業歌手唱歌也OK。

新專輯張智成花兩年多收歌,聽了好幾百首歌,且不看詞曲創作人是誰,用最單純的心看作品,直到踏進錄音室前一天,才看要錄的歌是誰寫,對「瘀青」作詞人陳君權名字沒印象,知道原來是新人,讓他很興奮,就像18年前的他也期待著作品能被誰聽到。1060319

(中央社)