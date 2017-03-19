張智成停3年找自己 不再唱也沒後悔

出道18年的歌手張智成，曾因成名快速不適應，一度陷低潮，停了3年好好生活，找回單純愛音樂的張智成。坦言不知還會不會出專輯，但就算不再以專業歌手身分唱歌，他也沒後悔。

29歲那年，張智成以迷人的R&B唱腔及轉音技巧，唱著「Love you, Love you, May I love you? Tell me what to do，我可以繼續付出，付出就夠我滿足...」這位來自馬來西亞的新人驚豔歌壇，以成名曲「May I Love You?」在台灣迅速竄紅。

陸續推出「凌晨三點鐘」、「末日之戀」等歌，被封為「R&B情歌小王子」。出道18年、43歲的張智成，睽違3年多發行新專輯「18」。接受中央通訊社專訪時說，這是他的第9張專輯，「我不是一個非常逆來順受或者是隨波逐流的人」，他常會挑戰自我。

電子音樂風潮席捲樂壇，張智成問自己「你能做嗎？唱這個東西有加分嗎？」覺得舞台表演會有點困難，沒必要去做，就會退一步找其他更合適的，做音樂過程就是不斷拉扯、拿捏。

「18」這張實體專輯設計簡潔，就是歌詞本及張智成照片，他以「完全乾淨」來形容新專輯，想標榜的是音樂作品，坦言現在做專輯的人不多了，不想太迎合數位感，希望還是很完整的作品。

張智成說，「畢竟我已經算是中生代了，還是想做些有感覺的東西，讓後面做音樂的人感覺到我們前面的人還是很注重作品。」不禁感嘆現在做音樂的人沒持續加值音樂，反倒一身銅臭味，用賺錢衡量一切，這種態度讓他有點沮喪。

來台發行一張唱片就快速成名，讓張智成超困擾，「我不是天生的明星」，很不適應被認出來、要簽名，不覺得自己可成為別人偶像，當時心態有點矛盾，但悶著不說，旁人大多會覺得「你紅了，怎麼可能不喜歡」，他不是完全不喜歡，只是喜歡得比較慢。

長期合作夥伴、音樂人彭學斌曾說，「智成，為什麼你不能享受一下當藝人的身分？」張智成坦言別人可能認為紅了會很開心，但他反倒躲在家不敢出去，就怕自己穿得不夠好。

情緒持續累積，張智成2006年陷入低潮，超不喜歡在這環境的自己，很多事都很負面，找不到正能量，他說，「覺得再這樣下去，我應該會很討厭音樂，那一刻我無法接受張智成不喜歡唱歌，對音樂沒有感覺，我覺得有事，所以我停了3年。」

當時已來台定居4年，張智成驚覺根本不認識台灣，沒台灣朋友，沒去過夜市、夜店，也不曾坐在咖啡館好好喝杯咖啡。他想變得快樂，就決定去做這些事，開始交朋友、逛街、融入台北生活，慢慢找回喜歡過生活的自己。

2007年回馬來西亞住7個月，張智成背著電腦包，素顏、戴眼鏡、帽子及穿短褲，坐在咖啡館上網，很多人都跑來合照、聊天，他就是要學習適應，不再抗拒，才發現原來大家不太介意藝人素顏模樣，就算頭髮亂翹，還是會被稱讚很帥，用3年才慢慢接受，直呼「很長耶，可是我覺得值得。」

張智成坦言不知道還會不會有第10張專輯，「我不是裝可憐」，現在做專輯愈來愈難，就連唱片公司、音樂人好像都不覺得專輯是握在手中很厲害的東西，但他不會害怕未來。

曾掏錢做過兩張專輯，張智成說，「我是個作品類的歌手，如果我沒辦法拿出新的作品來，我不會唱歌」，可能就是在餐廳駐唱。曾在睡前自問如果明天醒不過來，有沒有後悔的事？他自認沒有，就像這9張專輯，已很負責，以後不再當專業歌手唱歌也OK。

新專輯張智成花兩年多收歌，聽了好幾百首歌，且不看詞曲創作人是誰，用最單純的心看作品，直到踏進錄音室前一天，才看要錄的歌是誰寫，對「瘀青」作詞人陳君權名字沒印象，知道原來是新人，讓他很興奮，就像18年前的他也期待著作品能被誰聽到。1060319

(中央社)