新北街頭藝人認證 106年起收費
「新北市街頭藝人認證審查」5月6日、7日於板橋火車站站前廣場舉辦，歡迎年滿16歲、身懷絕技的朋友於3月20日起至4月14日踴躍報名參加。另外，今年起報名認證需繳交費用。
一年一度的「新北市街頭藝人認證審查」5月6日、7日舉辦。新北市文化局表示，基於使用者付費原則，從今年起，依據「新北市街頭藝人展演許可審查及發證收費標準」，報名認證需繳交費用，個人組新台幣500元、團體組1000元，個人或團體申請人中之一人持有身心障礙證明或低收入戶證明者，費用減半收取。
文化局指出，新北市目前有92處戶外公共表演空間，只要擁有新北市街頭藝人許可證的民眾都可申請展演。
其中，淡水金色水岸、淡水捷運站、板橋新月橋及八里左岸公園等處，是最受歡迎的展演場地，今年度新增加三峽中華電信前廣場、木棧平臺及長福橋等處，歡迎街頭藝人申請表演，為新北市街頭點綴多元的藝文風貌。
相關認證簡章及活動詳情請至http://www.culture.ntpc。1060319
(中央社)
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