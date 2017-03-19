CNN：白宮疑有汽車炸彈威脅 維安升高

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兩名執法人員告訴美國有線電視新聞網（CNN），今晚有輛車開至白宮檢查哨，駕駛人宣稱車內有炸彈。

CNN報導說，沒有辦法證實這輛車上有任何裝置，但白宮立即升高維安。

消息來源說，1人遭拘留，他所駕駛的車也正接受檢查。

白宮四周街道封閉，事件似乎還未落幕。1060319

(中央社)