台灣高等教育展 河內登場

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由河內台灣教育中心舉辦的「2017年台灣高等教育展」今天上午在越南河內市舉行，吸引數千當地學生和家長前來了解赴台留學相關資訊，活動氣氛相當熱鬧。

河內台灣教育中心目前由河內國家大學所屬人文與社會科學大學及台灣文藻外語大學合作設立。本屆展覽共有台灣27所大學和1所高中參加。

雖然河內市上午下雨，但是活動現場仍湧現學生和家長的人潮，各參展單位人員一直忙著回覆學生與家長有關學校、學費、留學獎學金、住宿、學習環境與交通等提問，場面非常熱絡。

此外，展覽期間還有歌舞表演、有獎問答、拍照送贈品與大獎摸彩等活動，主要是推廣台灣優質學習與生活環境。主辦單位除了向學生提供有關各校的資訊外，還在現場擺放海報及發放傳單，推廣台灣多元文化、交通便利、美食和旅遊。

今天上午展覽開幕式上除了駐河內台北經濟文化代表處人員、越南相關部門官員和各學校代表外，主辦單位還邀請許多當地台商與會，目的是讓台商了解越南學生赴台留學的情況，以利規劃今後招聘人才工作。1060319

(中央社)