台灣高等教育展 河內登場
由河內台灣教育中心舉辦的「2017年台灣高等教育展」今天上午在越南河內市舉行，吸引數千當地學生和家長前來了解赴台留學相關資訊，活動氣氛相當熱鬧。
河內台灣教育中心目前由河內國家大學所屬人文與社會科學大學及台灣文藻外語大學合作設立。本屆展覽共有台灣27所大學和1所高中參加。
雖然河內市上午下雨，但是活動現場仍湧現學生和家長的人潮，各參展單位人員一直忙著回覆學生與家長有關學校、學費、留學獎學金、住宿、學習環境與交通等提問，場面非常熱絡。
此外，展覽期間還有歌舞表演、有獎問答、拍照送贈品與大獎摸彩等活動，主要是推廣台灣優質學習與生活環境。主辦單位除了向學生提供有關各校的資訊外，還在現場擺放海報及發放傳單，推廣台灣多元文化、交通便利、美食和旅遊。
今天上午展覽開幕式上除了駐河內台北經濟文化代表處人員、越南相關部門官員和各學校代表外，主辦單位還邀請許多當地台商與會，目的是讓台商了解越南學生赴台留學的情況，以利規劃今後招聘人才工作。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。