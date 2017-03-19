習近平會見美國國務卿提勒森 增進雙方關係
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在北京人民大會堂與中國大陸國家主席習近平見面，習近平稱，兩國的共同利益大於分岐之處，對於各種重大議題合作都有共識。提勒森稱，美國總統川普很希望能與北京方面增進關係相互瞭解，也希望將來能訪問中國大陸。
美聯社報導，提勒森說週日抵達北京後，與外長王毅會面，也將川普的訊息傳達給習近平，提到未來川普造訪大陸的可能，不過沒有提到時間。而習近平強調，兩國要尊重彼此的核心利益，要從長遠與戰略角度看待雙方關係，拓展合作領域，擴大兩國的人民友善往來，充實兩國關係的社會基礎。
提勒森這次出訪大陸是任內首次，今天會晤習近平是最後的行程，在這場會面中還有國務委員楊潔篪在列，在上個月底楊潔篪先造訪美國，在居中協調原先略為僵持的美中關係。
(中時電子報)
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