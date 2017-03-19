家族糾紛遭推倒在地 祖母提告兒孫傷害

59歲鄭父與34歲兒子不滿82歲祖母要搬出家門，19日凌晨0時23分酒後與祖母、姑姑、叔叔爭吵，祖母在混亂中被推倒地受輕傷，鳳山分局五甲所獲報趕到，祖母堅持提告兒子及孫子傷害，但父子否認有出手，警方帶回偵訊，依傷害罪將父子送辦。

(中時)