小英「超有感」政績 蔡正元製表詳解
蔡政府上任半年，民調「雪崩式下滑」，多項政治、社會議題決策均引發民眾反彈，LINE上曾瘋傳的蔡英文83項政績列表，希望民眾看到已經做了這麼多改革，還原事實真相。無奈，民眾反彈依舊。國民黨政策會執行長蔡正元在臉書製作圖表，指出蔡政府「一例一休大亂象」、「年金改革污名化」等7項，是讓人民「超有感」的政績，只是這「超有感」是反感，而不是好感。
昨天是318太陽花學運三周年紀念，當年的學運領袖陳為廷與林飛帆等人竟回到青島東路立法院門口，呼籲兩岸監督條例趕快訂定，最後兩人將寫有民進黨立院黨團總召柯建銘與蔡英文總統的承諾紙張，當眾撕毀表達對於蔡英文未兌現承諾的不滿。對此，蔡正元表示，太陽花學運是學生群眾在台獨份子帶領下攻佔立法院和行政院，反對兩岸服務貿易協議，318這天是台灣衰敗紀念日。
(中時電子報)
文章來源：蔡正元fb
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