嘉義竹崎清水溪又見毒魚 鱸鰻死光光

竹崎清水溪出現大量被毒死的魚。（余信賢攝）

較小型的魚類較無經濟價值反而成為這些鱸鰻的陪葬品。（余信賢攝）

清水溪的水面上到處可以見到成群翻肚死亡的溪魚。（余信賢攝）

嘉義縣竹崎鄉清水溪上游的內埔區域，社區人士多年來努力巡守保育，好不容易重現各類魚群在清流溪流游動的美景，每年都有一到兩次的毒魚事件，最近又發生毒魚事件，但每次報警都未查獲。

目前清水溪屬於枯水期，溪水較少，但清水溪裡有野生鱸鰻生長，鱸鰻在市面上販售的價格高貴，因此吸引了一些有貪念的人士，前來此地補抓鱸鰻。這些不肖人士卻使用不正當手段來補抓鱸鰻。據知情人士表示，他們將大量的苦茶渣丟入清水溪中，由於苦茶渣一碰到水，就會把水中的氧氣全部溶解，造成了水中生物頓時因為沒有氧氣而死亡。

由於鱸鰻體型較大是底棲類，水中氧氣被溶解後，鱸鰻會浮上水面呼吸氧氣，不肖人士便趁機將浮上水面的鱸鰻補抓到市場上販售。而這些較小型的魚類較無經濟價值反而成為這些鱸鰻的陪葬品，此段清水溪的水面上到處可以見到成群翻肚死亡的溪魚，十分可悲。

竹崎分局内埔派出所表示，目前已受理報案，尚未查獲可疑或違規人士，仍持續追查中。縣府農業處也回應有關毒魚、電魚、炸魚等行為，業達反漁業法第48條規定，依同法60條規定，得處一年以上五年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金。竹崎清水溪上游魚隻翻肚死亡，環保局在現場採集魚屍和水樣2瓶，將檢體後送家畜衛生試驗所檢驗是否含有有機磷類及氨基甲酸鹽類等。

(中時)