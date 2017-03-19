習近平會提勒森：要尊重彼此核心利益

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大陸國家主席習近平今天上午會見到訪的美國國務卿提勒森。習近平說，他和美國總統川普透過電話保持良好溝通，「中美兩國完全可以成為很好的合作夥伴」。提勒森說，川普有機會訪問中國。

中國大陸央視新聞官方微博報導，習近平說，希望兩國按照他和川普「達成的共識和精神」加強高層及各級別交往，妥善處理和管控敏感問題，推動兩國關係在新起點上向前發展。

習近平表示，中美共同利益遠大於分歧，合作是雙方唯一正確選擇。要從長遠和戰略角度看待中美關係，要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中美關係大局穩定。

根據央視微博的報導，提勒森（Rex Tillerson）表示，川普期待儘早舉行兩國元首會晤，並有機會對中國進行訪問，「為美中關係未來50年的發展確定方向」。

提勒斯說，美方願本著「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」的精神發展對中國大陸關係，加強美中協調合作，共同應對國際社會面臨的挑戰。

提勒森2月上任後首次出訪的亞洲行，已完成日本和南韓之旅，中國大陸的行程是最後一站。1060319

(中央社)