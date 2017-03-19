張花冠縣長睜一隻眼閉一隻眼宣傳客家擂茶
擂茶為客家具代表性的待客禮之一，19日在中埔鄉的客家文化會館舉辦客家文化節活動，現場有擂茶及栥粑DIY體驗、客家創新茶服秀、客家文化史展示等。縣長張花冠今日因右眼眼疾戴上眼罩，笑稱一目瞭然。
「擂茶」系列活動，互動式的接觸民眾，認識嘉義縣的客家文化與歷史，有客家文化史展示外，還有製作客家花布，現磨、現沖、現飲的擂茶DIY，Q軟粢粑品嚐，加上客家創意服裝走秀，兼具知性與感性。
活動一開始由10位嘉義大學及南華大學的女學生，穿上最新潮流的客家服裝走秀，最後主持人也邀請最美麗的模特嘉義縣長張花冠上台。張縣長說今天表演的是客家最新造型「客家眼鏡」，現在流行太陽眼鏡只戴一邊，這樣看東西可以睜一隻眼閉隻一眼，可以「一目瞭然」，用兩隻眼鏡看太累了。還提到前總統李登輝及現任總統蔡英文也都是客家人，說不定之後還會有客家人繼續當總統。
2017世界搏茶會，以擂茶串起客家族群的優美人文風。嘉義縣茶區有許多客籍茶農，他們奉獻了汗水與智慧，使嘉義阿里山的高山茶名揚世界。本次藉著客家擂茶邊喝邊玩的過程，讓來賓認識嘉義縣的客家文化，也希望充滿智慧的擂茶能夠成為熱愛健康人士的選擇。
(中時)
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