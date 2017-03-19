昆明市委呼籲：盡快制定重建西南聯大計畫

據雲南網報導，中國人民政治協商會議昆明市第十三屆委員會第一次會議自18日起至22日止在雲南昆明召開，民盟昆明市委建議，盡速重建西南聯合大學，並將「西南聯大故里」打造為昆明的文化標識性符號。

在1937年爆發盧溝橋事變後，北京大學、清華大學和南開大學於當時合併，並在湖南長沙組建臨時大學；1938年春天，大學因戰火而西遷昆明，改稱國立西南聯合大學，直到1946年5月，北大、清華、南開才得以復員北上，遷回原址。而西南聯大的辦學時間雖不滿10年，但辦學秉持「教授治校」，對獨立、自由、民主的執著追求與堅持，成為一代知識分子的精神殿堂。

據報導指出，官方在發展昆明歷史文化名城保護和發展工作中，對於西南聯大的品牌影響力並未多加著墨，不僅這所民國知名高等學府的辦學風氣，尚為沒有轉化為一種城市氣質和形象，並存在遺產保護不力、景資源利用和轉化利用率低等問題，更在城市宣傳、旅遊及文化運用中缺位。

民盟昆明市委建議，儘快將「重建西南聯大」的工作加以發展，提升到昆明市委市政府的議事議程上，並制定相關規劃，同時爭取北大、清華、南開3所大學支持，聯合編制重建西南聯大的建議案，起到事半功倍的效果；此外，也可利用現有的西南聯大遺址，進一步打造西南聯大文化傳承的載體，與新建的西南聯合大學融為一體，使之成為新世紀教育改革的先行者。

民盟昆明市委也呼籲，可將「西南聯大故里」品牌打造為昆明的文化標識性符號，與「春城」品牌相呼應，打造以「國立西南聯合大學舊址」為核心的翠湖片區，並與雲南大學文物保護區、翠湖的雲南陸軍講武學堂形成整體聯動開發，將其納入翠湖「一文一武」的總體規劃建設，最終打造以翠湖片區為核心的，建立文化休閒街區與愛國主義教育基地。

(旺報)