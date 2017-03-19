法媒：中美不睦影響台海穩定

法國費加洛報報導，美國總統川普雖同意遵循「一個中國」政策，但美國對中國的政策似乎變得更強硬，有人擔心中國會因此對台更具敵意，但也有人認為這有助於平衡美中台關係。

「費加洛報」（Le Figaro）記者普呂耶特（Cyrille Pluyette）參訪台灣後，於17日以「中美不睦影響台灣穩定」為題撰發報導表示，總統蔡英文去年致電剛當選總統的川普（Donald Trump），惹怒北京，餘波仍在盪漾，行政院大陸委員會副主委張天欽受訪時也說，台灣處於更複雜的狀況。

報導表示，北京不滿台灣的現任政府不承認「九二共識」，因此切斷官方聯繫，減少遊台的陸客人數，並在國際組織領域施壓，阻撓台灣參與。

在蔡總統與川普通電話後，中國當局態度更加嚴厲，例如派遣遼寧號航空母艦編隊通過台灣海峽，以及促使台灣少數邦交國之一的聖多美普林西比與台灣斷交。

文章表示，川普最後於2月承認「一個中國」政策，但美國的對中政策似乎已有劇烈改變，比以往更強硬，張天欽認為，這對台灣會有影響。

根據報導，雖然部分台灣人擔心中國大陸會表現出更多敵意，但也有民主進步黨支持者認為，這種變化也可能對台灣有利；學者賴怡忠就說，美國明確表示，在對台政策上，不會聽令於中國，這可能有助於重新平衡美中台關係。

報導說，台灣為了避免成為美中貿易交涉的籌碼，也試圖加強國防，但兩岸若起衝突，沒有美國協助的台灣將很難抵擋，就看川普這個孤立主義者要如何回應部分台灣人對他的期望了。1060319

(中央社)