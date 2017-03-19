飛彈快艇與漁船擦碰 海軍完成初步調查

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海軍司令部今天表示，飛彈快艇與海釣船發生擦碰事件，海軍已完成初步行政調查，現由第三公證單位與海巡署調查中，有關責任歸屬，海軍尊重與負責。

娛樂漁船北洋號昨晚在鼻頭角北方約9浬遭飛彈快艇78艇（FACG78）碰撞，北洋號船頭嚴重受損，所幸船上20人沒有受傷。

海軍司令部中午表示，這次意外事件，海軍已完成初步行政調查，全面檢討肇生原因，並策進相關精進作為，以杜絕類案發生。

海軍司令部說，這次擦碰事件，現由第三公證單位與海巡署調查中，視調查結果，責任歸屬，海軍表示尊重與負責。

海軍司令部指出，飛彈快艇這次任務是實施海上夜間對抗操演，磨練飛彈快艇夜間作戰能力，以因應未來制海作戰的需求，不會因這次事件影響任何夜間作戰訓練。1060319

(中央社)